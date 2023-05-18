"السعودي لفصل التوائم" يواصل نجاحاته.. و"إحسان" الرياض يطول "حسانة وحسينة"

ويعد البرنامج السعودي لفصل التوائم علامة فارقة ومرجعًا دوليًا في هذا النوع من العمليات التي يتسم بعضها بالدقة والتعقيد؛ حيث استطاع البرنامج بتوفيق الله ومنذ انطلاقه في عام 1990م العمل على دراسة 130 حالة من 23 دولة في 3 قارات، وإجراء 55 عملية جراحية ناجحة.