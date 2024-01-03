أكاديمية الدكتور سليمان الحبيب تعلن بدء التسجيل للالتحاق بالدفعة الثانية من برنامج الابتعاث الخارجي

وأوضح أ.د.العُمري أن البرنامج يتيح فرصاً واعدة ومتكافئة للأطباء والطبيبات السعوديين للالتحاق ببرنامج الزمالة الدولية، شريطة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وأن يحظى بسجل أكاديمي متميز، مع الحصول على قبول من إحدى الجامعات، وأن يكون حاصلاً على البورد السعودي أو ما يعادله، واجتياز المقابلة الشخصية.

وفي الختام دعا أ.د.العُمري الراغبين في التسجيل بالبرنامج بالتقديم عبر الايميل academic.affairs@drsulaimanalhabib.com .