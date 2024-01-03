أكاديمية الدكتور سليمان الحبيب تعلن بدء التسجيل للالتحاق بالدفعة الثانية من برنامج الابتعاث الخارجي

أعلنت أكاديمية الدكتور سليمان الحبيب الطبية، عن فتح باب التسجيل للدفعة الثانية من برنامج الابتعاث الخارجي، في تخصصات جراحات التجميل، الجلدية، الجهاز الهضمي، المناظير، الجراحة العامة، جراحة العظام والعمود الفقري، النساء والولادة، أمراض القلب، الأنف والأذن والحنجرة والعيون، وذلك بعد النجاح الذي تحقق في ابتعاث الدفعة الأولى من البرنامج الذي يعد الأضخم من نوعه في القطاع الخاص.
وقال الأستاذ الدكتورعوض العُمري الرئيس التنفيذي للشؤون الطبية والأكاديمية بالمجموعة، أن هذا البرنامج يأتي في إطار إستراتيجية المجموعة الهادفة لتطوير وتجويد خدمات الرعاية الصحية بالمملكة، ورفع قدرات الكوادر الطبية وتزويدهم بالمهارات العملية والنظرية التي تعينهم على تقديم أداء أفضل، إضافة إلى أنها تسعى من خلال هذه الخطوة المهمة إلى الإسهام في تحقيق الأهداف الوطنية، إذ أن البرنامج يتماشى مع استراتيجية برنامج خادم الحرمين الشريفين للإبتعاث، ومستهدفات الرؤية الوطنية 2030.
وأكد أن الأكاديمية نجحت في إلحاق مجموعة مميزة من أطباء الدفعة الأولى بعدة جامعات عالمية، في كندا واستراليا ، للحصول على التخصصات الدقيقة وتنمية قدراتهم العملية، مشدداً على أنها ستمضي قدماً في جهودها الموجهة لدعم الكوادر الطبية الوطنية، وصولاً إلى الهدف الرئيسي المتمثل في الإرتقاء بخدمات الرعاية الصحية في المملكة، من خلال نقل أفضل الخبرات العالمية، وتعزيز منظومة البحث والابتكارات المحلية، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن إطلاق هذا البرنامج يؤكد التزام المجموعة بمسؤولياتها العلمية والمجتمعية.
وأوضح أ.د.العُمري أن البرنامج يتيح فرصاً واعدة ومتكافئة للأطباء والطبيبات السعوديين للالتحاق ببرنامج الزمالة الدولية، شريطة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وأن يحظى بسجل أكاديمي متميز، مع الحصول على قبول من إحدى الجامعات، وأن يكون حاصلاً على البورد السعودي أو ما يعادله، واجتياز المقابلة الشخصية.
وفي الختام دعا أ.د.العُمري الراغبين في التسجيل بالبرنامج بالتقديم عبر الايميل .
الجدير بالذكر أن أكاديمية الدكتور سليمان الحبيب أطلقت 30 برنامج زمالة ودبلوم في تخصصات مختلفة، بالتعاون مع هيئة التخصصات الصحية، والتي من أبرزها برنامج الزمالة السعودیة ، وتدريب أطباء الامتياز، القادة الجدد في تخصصات الإدارة الصحية، والزمالة الأمريكية في طب الطوارئ بالتعاون مع جامعة جورج واشنطن .