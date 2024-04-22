"موانئ" تضيف خدمة "East Africa Express" إلى ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام

يذكر أن ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام يمتلك عدة خصائص وقدرات تشغيلية ولوجستية رائدة، عبر 43 رصيفًا مكتملة الخدمات والتجهيزات، وبطاقة استيعابية تصل إلى 105 ملايين طن من البضائع والحاويات، مما مكنه خلال شهر مارس لعام 2024م من أن يواصل كفاءته التشغيلية بتحقيق رقم قياسي جديد، حيث نجح في مناولة 289,787 حاوية قياسية، مؤكداً قدرته على دعم الحركة التجارية، وتعزيز سلاسل الإمداد العالمية.