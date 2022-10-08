جدارة.. بدء العمل في المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف غدًا

يبدأ يوم غد الأحد، العمل في المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف؛ بهدف ربط الباحثين عن العمل بالفرص الوظيفية المتاحة في القطاعين العام والخاص.
وكان نظام جدارة الإلكتروني قد أعلن، في وقت سابق، أنه يجري العمل على الانتقال إلى المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف، اعتبارًا من يوم الأحد 9 أكتوبر 2022.
وقال النظام: إن المنصة تعمل على ربط الباحثين عن العمل بالفرص الوظيفية المتاحة في القطاعين العام والخاص؛ مشيرًا إلى أن كل البيانات المسجلة سابقًا -بما فيها النقاط المكتسبة- ستكون متوافرة عبر المنصة.
وكان مجلس الوزراء قد وافق في فبراير 2021، على إنشاء منصة وطنية موحدة باسم "المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف"، والتي تشمل قاعدة بيانات لطالبي العمل في القطاعين العام والخاص.