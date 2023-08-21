"ممشى الشاطئ" بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية.. مَعلم عصري وإطلالة ساحرة على البحر الأحمر

ويقع الشاطئ في أكبر مدينة سياحية على ساحل البحر الأحمر، ويُعَد وجهة بحرية مميزة لكل أفراد العائلة، ويغطي العشب الأخضر جميع المناطق حول الشاطئ؛ فيما جمعت مدينة الملك عبدالله الاقتصادية كل مواصفات المدن الحديثة بطراز رفيع؛ فهي تضم -إلى جانب المنطقة الصناعية- منطقة سكنية، ومنتجعات عالمية، بالإضافة إلى ما تحتويه من مدينة ترفيهية وسياحية تُعَد الأكبر والأحدث على مستوى المنطقة، وإطلالات فنادقها الشاطئية الخلابة الجاذبة للسياح والتي تحقق نمطًا فريدًا من حياة الرفاهية التي تلبي كل التطلعات العصرية.