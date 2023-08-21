"ممشى الشاطئ" بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية.. مَعلم عصري وإطلالة ساحرة على البحر الأحمر

في إحدى التجارب السياحية الفريدة، تحتضن مدينة الملك عبدالله الاقتصادية "ممشى الشاطئ"، أحد المعالم الرئيسية للحياة العصرية التي توفرها المدينة للزوار والسكان؛ حيث الإطلالة الخلابة على البحر الأحمر.
ويوفر الممشى سلسلة متنوعة من المطاعم المحلية والعالمية ومجموعة من الفعاليات الترفيهية المختلفة؛ في تجربة فريدة لمن يبحث عن جو مناسب للهروب من صخب المدن؛ حيث الرمال الناعمة والمياه الصافية، بجانب الاستمتاع بالأنشطة الموجودة داخل المدينة.
ويقع الشاطئ في أكبر مدينة سياحية على ساحل البحر الأحمر، ويُعَد وجهة بحرية مميزة لكل أفراد العائلة، ويغطي العشب الأخضر جميع المناطق حول الشاطئ؛ فيما جمعت مدينة الملك عبدالله الاقتصادية كل مواصفات المدن الحديثة بطراز رفيع؛ فهي تضم -إلى جانب المنطقة الصناعية- منطقة سكنية، ومنتجعات عالمية، بالإضافة إلى ما تحتويه من مدينة ترفيهية وسياحية تُعَد الأكبر والأحدث على مستوى المنطقة، وإطلالات فنادقها الشاطئية الخلابة الجاذبة للسياح والتي تحقق نمطًا فريدًا من حياة الرفاهية التي تلبي كل التطلعات العصرية.