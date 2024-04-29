محليات

تفاعلًا مع تقارير الأرصاد.. "أمانة جدة" ترفع جاهزيتها للتعامل مع الحالة المطرية اليوم

خطة الأمطار يشارك في تنفيذها أكثر من 3.333 فردًا و1.691 معدة وآلية