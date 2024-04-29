تفاعلًا مع تقارير الأرصاد.. "أمانة جدة" ترفع جاهزيتها للتعامل مع الحالة المطرية اليوم

أعلنت أمانة محافظة جدة رفع جاهزيتها تزامنًا مع التقارير الصادرة عن المركز الوطني للأرصاد.
وأكدت الأمانة أنها رفعت جاهزيتها لتنفيذ الخطة الميدانية للتعامل مع الآثار المتوقعة للحالة المطرية اليوم الاثنين، في ظل الاستعدادات المسبقة التي تنفذها الأمانة.
وبيّنت أمانة جدة أن خطة الأمطار يشارك في تنفيذها أكثر من 3.333 فردًا و1.691 معدة وآلية، جرى توزيعها على نطاق 17 بلدية فرعية ومركز إسناد، وتواصل الأمانة التنسيق ومتابعة تنبيهات المركز الوطني للأرصاد ومركز إدارة الأزمات والكوارث.
ودعت إلى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مواقع تجمعات المياه، وكذلك تجنب مصادر التيارات الكهربائية حفاظًا على سلامتهم؛ مؤكدة ضرورة اتباع تعليمات الجهات المعنية وأخذ المعلومات من مصادرها.