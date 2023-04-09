ناشدت "الحقيل" إنهاء معاناتها.. بنوك تجبر "مُسنَّة" على التنازل عن مسكنها بمشروع للإسكان

وقال ابن المسنة لـ"سبق": إن ما حدث في مشروع غرب المطار سيتكرر أيضًا في مشروع آخر؛ كون الجهات التمويلية ترفض التعامل مع حالات مستفيدي الضمان؛ لعدم تطابُق شرط الدخل والعمر مع ما تضعه من شروط وآليات لضمان حقوقها. مبينًا أن والدته ستقبل بكل الحلول الممكنة، منها الحصول على شقة من خلال الإسكان التنموي، أو أرض مجانية، وغيرها من الحلول الأخرى.