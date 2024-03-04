في "ليب".. "العدل" تستعرض تجربتها الرقمية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي

تشارك وزارة العدل بوصفها شريكاً ذهبياً في مؤتمر "ليب 2024"، الذي تستضيفه الرياض بدورته الثالثة، وذلك بجناحها في "معرض السعودية الرقمية"، الذي تستعرض فيه ممكنات القطاعات العدلية الرقمية وتجربتها التحولية وتقنياتها في الذكاء الاصطناعي.