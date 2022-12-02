سوق التكييف السكني في المملكة يصل لـ917 مليون دولار في 2030 والمنطقة الغربية في الصدارة

بلغ حجم سوق التكييف السكني في المملكة العربية السعودية في العام الماضي 521.6 مليون دولار، ومن المتوقع أن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب بنسبة 6.5٪ قبل عام 2030، ليصل إلى 917.8 مليون دولار.
ووفقًا لدراسة حديثة نشرتها شركة "P&S" للدراسات العالمية، الأسباب وراء نمو سوق التكييف السكني في المملكة هو ارتفاع الرطوبة والحرارة، إلى جانب ارتفاع دخل الفرد وزيادة الاستثمارات في الصناعة السكنية.
وأشارت الدراسة إلى أن السعوديين يفضّلون بشكل كبير أنواع المكيفات "سبليت" في السنوات الأخيرة مقارنةً بمكيفات الشباك.
وتابعت الدراسة أن التجارة الإلكترونية تملك أكبر حصة من العائدات في هذا السوق، حيث تزيد على 50٪ والسبب الرئيسي وراء ذلك هو أن هذه المنصات تقدم منتجات بأسعار منخفضة نسبيًا إلى جانب التوصيل والدفع الإلكتروني السريع.
وتستحوذ المنطقة الغربية على النصيب الأكبر في سوق التكييف السكني في المملكة، ومن المتوقع أن تستمر متصدرةً في السنوات القادمة، ويمكن أن يعزى ذلك إلى التطور المتزايد للوحدات السكنية في المنطقة.