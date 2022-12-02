سوق التكييف السكني في المملكة يصل لـ917 مليون دولار في 2030 والمنطقة الغربية في الصدارة

وتابعت الدراسة أن التجارة الإلكترونية تملك أكبر حصة من العائدات في هذا السوق، حيث تزيد على 50٪ والسبب الرئيسي وراء ذلك هو أن هذه المنصات تقدم منتجات بأسعار منخفضة نسبيًا إلى جانب التوصيل والدفع الإلكتروني السريع.