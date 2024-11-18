أطاحت بمقيم ومواطن.. "المكافحة" تُحبِط ترويج كميات من الشبو في الرياض ونجران

نفّذت المديرية العامة لمكافحة المخدرات ضربتين في منطقتي الرياض ونجران؛ أسفرتا عن منع ترويج كميات من "الشبو".
وتفصيلًا قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مقيم من الجنسية الباكستانية بمنطقة الرياض؛ لترويجه (6.6) كلجم من مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو)، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.
كما قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن بمنطقة نجران؛ لترويجه مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو)، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.
وتهيب الجهات الأمنية بالجميع الإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات؛ وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.