"البريد السعودي" يُصدر طابعًا تذكاريًا بمناسبة استضافة السعودية لقمة العُلا العالمية للآثار

أصدرت مؤسسة البريد السعودي "سبل" طابعًا تذكاريًا فئة 3 ريالات؛ بمناسبة انعقاد قمة العلا العالمية للآثار، والتي تنظمها الهيئة الملكية لمحافظة العلا، بحضور أكثر من 300 مشارك من المسؤولين الحكوميين ورؤساء المنظمات والجمعيات المعنية بالآثار والتراث الثقافي، وعشرات العلماء والمختصين من المملكة ومختلف دول العالم.
وتأتي هذه الخطوة إيمانًا بأهمية الطوابع البريدية في تخليد ذكرى مختلف المناسبات.
وتُعقد القمة خلال الفترة من 13 إلى 15 سبتمبر في قاعة مرايا بالعلا، حيث تركّز خلال اجتماعاتها وجلساتها الحوارية على تطوير علم الآثار، بما يسهم في زيادة الاكتشافات الأثرية وتفعيلها في جميع أنحاء العالم.
يشار إلى أن الطوابع البريدية التي تُصدرها مؤسسة البريد السعودي "سبل" تواكب أبرز الأحداث الوطنية، ومنها المناسبات الدينية والثقافية والفنية والرياضية وغيرها، وكذلك أهم المناسبات الدولية، حيث تُصدر الطوابع البريدية والتذكارية، ليحاكي كل طابع منها حدثًا مهمًا، أو لتخليدِ مشهد بارز في التاريخ السعودي، مما يجعلها خيارًا مثاليًا لهواة جمع الطوابع في أنحاء العالم، وكذلك للمؤرخين المهتمين بتدوين التاريخ.