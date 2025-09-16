"زين السعودية" تستثمر في قطاع التأمين الرقمي مع شركة Prevensure العالمية

أعلنت "زين السعودية"، المزود الرائد للاتصالات والخدمات الرقمية، عن دخولها رسميّاً قطاع التأمين الرقمي (Insurtech)، وذلك من خلال شراكتها الإستراتيجية مع شركة Prevensure العالمية المتخصصة في حلول التأمين وإدارة المخاطر. وتمت هذه الشراكة من خلال شركة "السائرة القابضة"، الذراع الاستثماري المالي لشركة "زين السعودية"، والمملوكة بالكامل لها، حيث استحوذت على حصة الأغلبية في شركة "الدرع الأخضر" لوساطة التأمين المحدودة (GSIB)، وهي شركة وساطة تأمين سعودية.
وبموجب هذه الشراكة، باتت شركة "السائرة القابضة" تمتلك نسبة 60% من أسهم شركة "الدرع الأخضر" لوساطة التأمين المحدودة (GSIB)، فيما استحوذت شركة Prevensure على الحصة المتبقية والبالغة نسبتها 40%. وقد حازت هذه الصفقة على موافقة هيئة التأمين السعودية، لتشكل إنجازاً نوعيّاً جديداً في مسيرة تطور "زين السعودية" كممكّنٍ رئيسي لأسلوب حياةٍ يرتكز على التقنية ضمن منظومة الاقتصاد الرقمي.
وستسهم هذه الشراكة الإستراتيجية في تمكين شركة "الدرع الأخضر" لوساطة التأمين المحدودة (GSIB) من التحوّل إلى شركة وساطة تأمين مواكبة للمستقبل، عبر تقديم حلولٍ تأمينية تقليدية ورقمية للأفراد وقطاع الأعمال في مختلف أنحاء المملكة. ومن خلال دمج منظومة "زين السعودية" الرقمية المتقدمة مع خبرات Prevensure العالمية في التأمين وإدارة المخاطر، ستُسهم الشراكة في تحسين الوصول إلى خدمات التأمين، وتمكين نماذج أعمال جديدة، وتعزيز الشمول المالي في المملكة.
وتعليقاً على هذا الإنجاز النوعي، قال الرئيس التنفيذي لشركة "زين السعودية" م. سعد بن عبدالرحمن السدحان: " تواصل زين السعودية، عبر شركة السائرة القابضة، توسيع نطاق استثماراتها في الأسواق الموازية، حيث يمثل دخولنا قطاع التأمين الرقمي خطوةً إستراتيجية تعزز مكانتنا كممكّنٍ رئيسي لأسلوب حياةٍ عصرية ترتكز على الأتمتة. ومن خلال شراكتنا مع شركة Prevensure، سنسهم في بناء منصةٍ رقمية متكاملة تضع المستفيد في قلب التجربة، وتوفر حلولاً تأمينية مبتكرة تواكب الاحتياجات المستقبلية. إنَّ قطاع التأمين الرقمي في المملكة يُعد أحد أسرع القطاعات نموّاً بمعدلٍ سنوي مركب يصل إلى 31%، وهو ما يعكس ثقتنا بفرصه الواعدة، ويؤكد التزامنا بدعم مستهدفات رؤية السعودية 2030 عبر رقمنة الخدمات المالية وتعزيز منظومةٍ مالية شاملة ومتينة".
من جهته، قال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة Prevensure الأستاذ جان-بييرعساف: " تمثل هذه الشراكة مع زين السعودية، الرائدة في التحول الرقمي، محطةً إستراتيجية مهمة في مسيرة توسعنا ضمن منطقة الشرق الأوسط. ومن خلال هذه الخطوة المشتركة، نسعى إلى إعادة صياغة تجربة التأمين في السوق السعودي عبر دمج الابتكار والخبرة والموثوقية، بما يعزز ثقة المستفيدين ويرتقي بجودة الحلول التأمينية ضمن منظومة التحول الرقمي الشامل."
ويُمثل دخول "زين السعودية" إلى قطاع التأمين الرقمي محطةً إستراتيجية تعزز دورها كشريكٍ وطني رئيسي في تمكين التحول الرقمي الشامل للمملكة. فمن خلال هذا الاستثمار، لا تكتفي الشركة بتوسيع محفظتها في قطاعٍ واعد، بل تفتح آفاقاً جديدة لتطوير منظومة الخدمات المالية، بما يسهم في بناء اقتصادٍ رقمي أكثر تنوعاً وابتكاراً، ويدعم مستهدفات رؤية السعودية 2030 في تعزيز الشمول المالي وتبنّي الحلول الذكية.