"زين السعودية" تستثمر في قطاع التأمين الرقمي مع شركة Prevensure العالمية

وتعليقاً على هذا الإنجاز النوعي، قال الرئيس التنفيذي لشركة "زين السعودية" م. سعد بن عبدالرحمن السدحان: " تواصل زين السعودية، عبر شركة السائرة القابضة، توسيع نطاق استثماراتها في الأسواق الموازية، حيث يمثل دخولنا قطاع التأمين الرقمي خطوةً إستراتيجية تعزز مكانتنا كممكّنٍ رئيسي لأسلوب حياةٍ عصرية ترتكز على الأتمتة. ومن خلال شراكتنا مع شركة Prevensure، سنسهم في بناء منصةٍ رقمية متكاملة تضع المستفيد في قلب التجربة، وتوفر حلولاً تأمينية مبتكرة تواكب الاحتياجات المستقبلية. إنَّ قطاع التأمين الرقمي في المملكة يُعد أحد أسرع القطاعات نموّاً بمعدلٍ سنوي مركب يصل إلى 31%، وهو ما يعكس ثقتنا بفرصه الواعدة، ويؤكد التزامنا بدعم مستهدفات رؤية السعودية 2030 عبر رقمنة الخدمات المالية وتعزيز منظومةٍ مالية شاملة ومتينة".