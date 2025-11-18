الأرجان تطلق مشروع منازل قرطبة (2) والمرحلة الثالثة لمشروع الواحة الخضراء

شاركت شركة مشاريع الأرجان المتخصصة في تطوير الأحياء السكنية المتكاملة في معرض سيتي سكيب العالمي ( 17 – 20 نوفمبر 2025 م) كراعي بلاتيني والمقام في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض-ملهم- تحت رعاية معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل والمشاركة بعدد 7 مشاريع كبرى في الرياض، الدمام والجبيل.
استهلت شركة مشاريع الأرجان مشاركتها بفتح باب البيع في مشروع منازل قرطبة (2) الواقع خلف المركز الرئيسي لشركة سابك والذي يضم 551 فيلا وشقة سكنية ، كما تم اطلاق المرحلة الثالثة لمشروع الواحة الخضراء (فلل وشقق سكنية) وبعروض حصرية بمناسبة معرض سيتي سكيب.
وبهذه المناسبة اشار الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب المهندس أياد بن عبد الرحمن البنيان الى ان الأرجان تسعى من خلال مشاركتها الثانية في معرض سيتي سكيب العالمي الى تقديم الخدمات للمستثمرين المحليين والدوليين عبر ابرام الشراكات والتحالفات التي تصب في مصلحة جميع الأطراف لتقديم منتجات عقارية منوعه من أراضي مطورة ووحدات سكنية على مستوى مناطق المملكة وعرض فرص سكنية لزوار معرض سيتي سكيب في مشروعي منازل قرطبة (2) والمرحلة الثالثة لمشروع الواحة الخضراء.
وتعرض الشركة في جناحها قصة الأرجان وانجازاتها منذ عام 2006 إضافة الى عرض شركاء النجاح من العلامات التجارية المحلية والدولية التي اتخذت من مراكز الأرجان التجارية قنوات بيع للتوسع بأعمالها على مستوى المملكة.