الأرجان تطلق مشروع منازل قرطبة (2) والمرحلة الثالثة لمشروع الواحة الخضراء

وبهذه المناسبة اشار الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب المهندس أياد بن عبد الرحمن البنيان الى ان الأرجان تسعى من خلال مشاركتها الثانية في معرض سيتي سكيب العالمي الى تقديم الخدمات للمستثمرين المحليين والدوليين عبر ابرام الشراكات والتحالفات التي تصب في مصلحة جميع الأطراف لتقديم منتجات عقارية منوعه من أراضي مطورة ووحدات سكنية على مستوى مناطق المملكة وعرض فرص سكنية لزوار معرض سيتي سكيب في مشروعي منازل قرطبة (2) والمرحلة الثالثة لمشروع الواحة الخضراء.