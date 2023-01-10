"إكسبو الحج" يناقش البنية التحتية وصيانة مرافق المشاعر المقدسة

وتطرق وكيل وزارة النقل للتخطيط وتطوير القطاع الدكتور منصور بن عبدالحميد التركي، إلى تطوير الموانئ والمطارات بالمملكة وجاهزية مطارين محوريين في المملكة؛ الأول في منطقة الرياض والآخر في جدة، كاشفًا عن عمل الوزارة على رفع الطاقة الاستيعابية في الموانئ ليستوعب 40 مليون حاوية، وجاهزية 13 ميناءً، وأوضح عن وصول الحجاج للعام الماضي عبر 5 مطارات يتجاوز 700 ألف حاج، كما كشف عن وصول 60 ألف حاج عبر موانئ المملكة.