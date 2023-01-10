"إكسبو الحج" يناقش البنية التحتية وصيانة مرافق المشاعر المقدسة

ناقشت الجلسة الرئيسية الرابعة ضمن أعمال مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة "إكسبو الحج 2023م"، اليوم، الجهود المبذولة من كل القطاعات الحكومية لتطوير وصيانة مرافق المشاعر المقدسة، والعمل على توفير بنية تحتية متكاملة من شبكات الطرق والكهرباء والمياه، امتدادًا لجهود السعودية لتطوير وتحسين البنية التحتية والخدمية، وصيانة المرافق بالمشاعر المقدسة بصورة مستدامة وشاملة.
شارك في الجلسة التي أدارها المدير التنفيذي للمشاريع بالهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة المهندس زهير بن عبدالرحمن سقاط، بعنوان: "البنية التحتية وصيانة مرافق المشاعر المقدسة"، كل من: وكيل وزارة النقل والخدمات اللوجستية للتخطيط وتطوير القطاع الدكتور منصور بن عبدالحميد التركي، ووكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للمياه الدكتور عبدالعزيز بن محارب الشيباني، والوكيل المساعد لوزارة الصحة لصيانة وتشغيل المرافق المهندس إبراهيم بن سعود الطريري، ورئيس القطاع الغربي لشركة الكهرباء المهندس عبدالسلام بن راشد العمري، والرئيس التنفيذي للتقنية لمجموعة STC المهندس هيثم بن محمد الفرج.
وأشار المشاركون إلى الجهود التي تبذلها وزارة الطاقة، ودورها في تهيئة البنية التحتية بالمشاعر المقدسة ورفع كفاءة التشغيل لموسم الحج، ولفتوا إلى جاهزية البنية التحتية في المشاعر المقدسة حاليًا للاستقبال الحجاج لهذا العام، وتوظيف التقنيات الحديثة المتطورة في الخدمات الأمنية والمراقبة، والخدمات الطبية وجاهزيتها، وخدمات نقل الحجاج لتسهيل رحلتهم أثناء أداء المناسك بشكل انسيابي، كما سلطوا الضوء على تغطية شبكة الإنترنت وخدمات الاتصالات وذلك لضمان جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.
وتطرق وكيل وزارة النقل للتخطيط وتطوير القطاع الدكتور منصور بن عبدالحميد التركي، إلى تطوير الموانئ والمطارات بالمملكة وجاهزية مطارين محوريين في المملكة؛ الأول في منطقة الرياض والآخر في جدة، كاشفًا عن عمل الوزارة على رفع الطاقة الاستيعابية في الموانئ ليستوعب 40 مليون حاوية، وجاهزية 13 ميناءً، وأوضح عن وصول الحجاج للعام الماضي عبر 5 مطارات يتجاوز 700 ألف حاج، كما كشف عن وصول 60 ألف حاج عبر موانئ المملكة.
وناقش وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للمياه الدكتور عبدالعزيز بن محارب الشيباني، الخطط التشغيلية المقدمة من وزارة البيئة والمياه والزراعة المنفذة خلال موسم الحج، مؤكدًا أهمية الحصول على البيانات وتكامل سلسلة الامداد، لافتًا إلى عمل الوزارة على اختبارات ربع سنوية للشبكات، وتطوير أنظمة المراقبة والتحكم.
وبدوره، سلّط وكيل مساعد وزارة الصحة لصيانة وتشغيل المرافق المهندس إبراهيم بن سعود الطريري، الضوء على جهود وزارة الصحة والاستعداد المبكر لموسم الحج بدءًا من 15 ذي الحجة الماضي للعام 1443هـ لحصر جميع التحديات وتحليل الخطط التطويرية، كما كشف عن إحدى خطط التطوير المقبلة التي تعمل عليها الوزارة لجاهزية 3 مستشفيات وتطوير المراكز الصحية.
كما تحدث المهندس هيثم بن محمد الفرج الرئيس التنفيذي للتقنية لمجموعة STC، عن تغطية شبكة الإنترنت وخدمات الاتصالات؛ لضمان جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن والعمل على ترقية الشبكات الحالية.