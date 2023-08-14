للقطاعين العام والخاص والمجتمع المدني.. "منظمة التعاون الرقمي" تطلق جائزة "الازدهار"

وتتمحور الجائزة حول ثلاث ركائز أساسية، وتُمنَح ضمن فئات يمثل كل منها جانبًا مهمًّا من جوانب التقدم الرقمي وهي: "الابتكار الرقمي" وهي جائزة لتقدير المبادرات المتميزة التي استفادت من الحلول التقنية في دفع التغيير والتقدم الإيجابيين، و"التحول الرقمي" وتستهدف إبراز الجهود المثالية في استخدام التقنيات الرقمية لتعزيز عمليات صنع القرار وتعزيز التقدم والازدهار، وجائزة للاحتفال بمساعي التعاون الاستثنائية للاستفادة من الحلول الرقمية الرامية لدفع التقدم والازدهار العالميين، بالإضافة إلى "تمكين المجتمع" وتسعى لإبراز المبادرات النموذجية التي تُظهر الممارسات والمبادئ الأخلاقية في استخدام التقنيات الرقمية من أجل التقدم المجتمعي والازدهار، وجائزة تقديرية للمساهمات البارزة في الاستفادة من الابتكارات الرقمية لمواجهة التحديات البيئية وتعزيز الاستدامة من أجل مستقبل مزدهر.