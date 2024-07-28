التعطيش والخلل.. لماذا تتساقط أزهار وثمار الحمضيات؟ الإجابة من "الإرشاد الزراعي"

قالت وزارة البيئة والمياه والزراعة -ممثلة في الإرشاد الزراعي- إن ارتفاع درجات الحرارة، والرياح الشديدة، وعدم انتظام الري، وعدم تطبيق برامج التسميد؛ من أهم أسباب تساقط أزهار وثمار أشجار الحمضيات.
وأوضح "الإرشاد الزراعي"، عبر حسابه على منص "إكس"، أن هناك أسباب عدة لتساقط أزهار وثمار الحمضيات؛ منها تأثير الرياح الضارة وخاصة وقت الإزهار ونمو الثمار، وكذلك عدم الري المنتظم لأن تعطيش الأشجار ثم ريها يتسبب في زيادة نسبة تساقط الأزهار والعقد الحديث.
كما أن عدم تطبيق برنامج التسميد الملائم وانخفاض نسبة الرطوبة الجوية وقت الإزهار وعقد الثمار وارتفاع درجة الحرارة مع انخفاض الرطوبة النسبية؛ من أكثر الظواهر الجوية ضررًا بأشجار الحمضيات؛ خاصة أثناء موسم النمو والإثمار لأنه يُحدث خللًا في التوازن المائي؛ مما ينتج عنه تساقط الأزهار والثمار الصغير.
وللتقليل من نسبة التساقط؛ لا بد من إحاطة بساتين الحمضيات بمصدات الرياح لتقليل آثارها الضارة، كما تعطي الشجرة الحاجة الفعلية لها من الري حسب مراحل النمو، ويطبق برنامج التسميد الموصى به مع رش العناصر الصغرى التي تضم الحديد والزنك والمنجنيز وتجنب الرش أثناء الحرارة أو نشاط الرياح.