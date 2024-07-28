التعطيش والخلل.. لماذا تتساقط أزهار وثمار الحمضيات؟ الإجابة من "الإرشاد الزراعي"

وللتقليل من نسبة التساقط؛ لا بد من إحاطة بساتين الحمضيات بمصدات الرياح لتقليل آثارها الضارة، كما تعطي الشجرة الحاجة الفعلية لها من الري حسب مراحل النمو، ويطبق برنامج التسميد الموصى به مع رش العناصر الصغرى التي تضم الحديد والزنك والمنجنيز وتجنب الرش أثناء الحرارة أو نشاط الرياح.