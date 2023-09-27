"الموسيقى" تُطلق مبادرة "طروق كرة القدم السعودية" لتوثيق أهازيج الأندية

وستعمل الهيئة من خلال هذه المبادرة على توفير أرشيف متكامل يضم أهازيج الأندية، وما يتصل بها من المقالات الصحفية، والكتب، والأبحاث، والدراسات المعنية، إلى جانب عملية حصر ميداني يلتقي فيه فريق "طروق كرة القدم السعودية" بروابط المشجعين لأبرز الأندية السعودية، وعدد من الموسيقيين، والرياضيين، والمؤرخين، وإنتاج أفلام وثائقية تروي تاريخ تلك الأندية من منظورٍ فني من خلال أهازيجها.