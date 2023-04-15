وصول طائرة تقل أسرى سعوديين إلى الرياض ضمن عملية تبادل الأسرى في اليمن

وصلت -قبل قليل- الطائرة التي تقل أسرى سعوديين إلى الرياض ضمن عملية تبادل الأسرى في اليمن.
وفي وقتٍ سابقٍ اليوم، غادرت طائرة تقل أسرى من الحوثيين، السعودية، اليوم (السبت)، متجهة إلى صنعاء، على أن تستقبل المملكة بعد ذلك طائرة تقلّ سجناء سعوديين، في ثاني أيام عملية واسعة لتبادل أسرى في إطار النزاع في اليمن.
وقالت مستشارة الإعلام لدى اللجنة الدولية للصليب الأحمر جيسيكا موسان، لوكالة «الصحافة الفرنسية» (فرانس برس): «أقلعت أول طائرة من أبها (جنوب السعودية) إلى صنعاء وعلى متنها 120 محتجزاً سابقاً».
هذه الأولى من بين ثلاث رحلات (السبت) بين السعودية واليمن.
وفي أول أيام التبادل (الجمعة)، نُقل 318 سجيناً في أربع رحلات جوية بين عدن في الجنوب، وهي مقر الحكومة، والعاصمة، بوساطة اللجنة الدولية للصليب الأحمر.