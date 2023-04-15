وصول طائرة تقل أسرى سعوديين إلى الرياض ضمن عملية تبادل الأسرى في اليمن

وفي وقتٍ سابقٍ اليوم، غادرت طائرة تقل أسرى من الحوثيين، السعودية، اليوم (السبت)، متجهة إلى صنعاء، على أن تستقبل المملكة بعد ذلك طائرة تقلّ سجناء سعوديين، في ثاني أيام عملية واسعة لتبادل أسرى في إطار النزاع في اليمن.