السعودية وباكستان تتفقان على توقيع اتفاق مبادرة الطريق إلى مكة

والطريق إلى مكة إلى إحدى مبادرات برنامج خدمة ضيوف الرحمن التي تندرج تحت برامج رؤية السعودية 2030، وتهدف لخدمة ضيوف الرحمن من خلال إنهاء إجراءات الجوازات والجمارك والاشتراطات الصحية وفرز وترميز الأمتعة في مطارات بلدانهم، وبالتالي الدخول إلى السعودية كأي رحلة داخلية، ونقل أمتعة الحجاج إلى أماكن سكنهم.