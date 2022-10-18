السعودية وباكستان تتفقان على توقيع اتفاق مبادرة الطريق إلى مكة

اتفقت المملكة العربية السعودية وباكستان على توقيع اتفاق مبادرة الطريق إلى مكة قريباً، وفقاً لإذاعة باكستان الحكومية.
والطريق إلى مكة إلى إحدى مبادرات برنامج خدمة ضيوف الرحمن التي تندرج تحت برامج رؤية السعودية 2030، وتهدف لخدمة ضيوف الرحمن من خلال إنهاء إجراءات الجوازات والجمارك والاشتراطات الصحية وفرز وترميز الأمتعة في مطارات بلدانهم، وبالتالي الدخول إلى السعودية كأي رحلة داخلية، ونقل أمتعة الحجاج إلى أماكن سكنهم.
وجاء التفاهم في هذا الشأن خلال اجتماع لوزير الداخلية رنا صنع الله مع مسؤولين بوزارة الداخلية السعودية. كما حضر اللقاء السفير السعودي لدى إسلام آباد، نواف المالكي.
واستعرض الجانبان التقدم المحرز فيما يتعلق بالاتفاق بين باكستان والسعودية لمشروع الطريق إلى مكة، واتفقا على زيادة تحسين التنسيق بين وزارتي الداخلية في البلدين للتعامل مع التحديات المشتركة.
وقدم وزير الداخلية الباكستاني شكره للحكومة السعودية على تقديمها المساعدات الإنسانية لضحايا الفيضانات ووقوفها الدائم مع باكستان في كل الأوقات.