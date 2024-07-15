في النصف الأول لـ 2024.. توثيق 130 ألف حالة اجتماعية إلكترونياً

وتضمن نظام التوثيق نقل عددٍ من الاختصاصات المتصلة بالحالات الاجتماعية التي كانت لدى المحاكم في السابق؛ لتكون من خلال قطاع التوثيق وبشكلٍ إلكتروني، بما يُسهم في تحسين تجربة المستفيد، ورفع نسبة الرضا عن الخدمات التوثيقية.