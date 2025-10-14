نستله السعودية توقع مذكرة تفاهم استراتيجية مع جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية لتعزيز البحث والابتكار في الغذاء والزراعة في المملكة العربية السعودية

من جانبه، أكد إيان كامبل نائب الرئيس الأعلى لمعهد التحول الوطني، جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية: "تمثل هذه الاتفاقية مع شركة نستله السعودية خطوة مهمة في تعزيز الأولويات الوطنية من خلال العلوم والابتكار. ومن خلال الجمع بين خبرات جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية البحثية وريادة نستله الصناعية، نهدف إلى تقديم حلول في مجالات الغذاء والصحة والزراعة تسهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز التنمية المستدامة. كما تعكس هذه الشراكة التزامنا المشترك بدعم مستهدفات رؤية السعودية 2030 عبر تمكين الكفاءات الوطنية، وتعزيز الأمن الغذائي، ودفع القيمة الاقتصادية طويلة المدى."