"مسام" ينتزع 1.047 لغمًا في اليمن خلال أسبوع

وتمكن فريق "مسام" من نزع 8 ألغام مضادة للدبابات و285 ذخيرة غير منفجرة و13 عبوة ناسفة مبتكرة في محافظة عدن، ونزع لغمين اثنين مضادين للدبابات و9 ذخائر غير منفجرة في مديرية حيس بمحافظة الحديدة. وفي محافظة لحج تمكن الفريق من نزع 7 ذخائر غير منفجرة بمديرية الوهط، ونزع 5 ذخائر غير منفجرة في مديرية المضاربة، وفي محافظة مأرب نزع 17 ذخيرة غير منفجرة في مديرية المدينة، ونزع 35 لغمًا مضادًا للدبابات و600 ذخيرة غير منفجرة في مديرية مأرب، ونزع لغمين اثنين مضادين للدبابات في مديرية عسيلان في محافظة شبوة.