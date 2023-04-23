فعاليات "عيدنا فرحة" بالشرقية مستمرة حتى الثلاثاء في هذه الأماكن

وشهدت الفعاليات في يومها الأول حضورًا وتفاعلًا كبيرًا من أهالي المنطقة وزوارها، واشتمل برنامجها على العرضة السعودية وعروض مسرحية متنوعة وهادفة، وأنشطة قدّمها فريق مختص داخل حديقة تفاعلية، بالإضافة إلى مشاركة فرق تقدّم فقرات حماسية للطفل، ومسابقات ثقافية وجوائز فورية لكل أفراد العائلة، وفعالية الألعاب الكرتونية، واستعراض للشخصيات الكرتونية المحببة لدى الأطفال التي قدّمت لهم العديد من الهدايا المجانية، وفعالية الرسم الإبداعي وعروض الأكروبات وألعاب البلايستيشن، والتصوير الفوري والرسم الحر وألعاب الذكاء والرسم على الوجه.