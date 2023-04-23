فعاليات "عيدنا فرحة" بالشرقية مستمرة حتى الثلاثاء في هذه الأماكن

حظيت فعاليات "عيدنا فرحة" التي يُنظمها صندوق المناسبات في غرفة الشرقية بمناسبة عيد الفطر السعيد، وتقام في مجمّعي الراشد بالخبر ودارين مول في الدمام بالتزامن، وتستمر حتى الثلاثاء 25 أبريل، على استحسان الحاضرين من أهالي وزوار المنطقة.
وشهدت الفعاليات في يومها الأول حضورًا وتفاعلًا كبيرًا من أهالي المنطقة وزوارها، واشتمل برنامجها على العرضة السعودية وعروض مسرحية متنوعة وهادفة، وأنشطة قدّمها فريق مختص داخل حديقة تفاعلية، بالإضافة إلى مشاركة فرق تقدّم فقرات حماسية للطفل، ومسابقات ثقافية وجوائز فورية لكل أفراد العائلة، وفعالية الألعاب الكرتونية، واستعراض للشخصيات الكرتونية المحببة لدى الأطفال التي قدّمت لهم العديد من الهدايا المجانية، وفعالية الرسم الإبداعي وعروض الأكروبات وألعاب البلايستيشن، والتصوير الفوري والرسم الحر وألعاب الذكاء والرسم على الوجه.
وخُصّص القائمون على الفعاليات أماكن لممارسة الأطفال لهوايتهم، بل ومشاركتهم في أداء الفعاليات على المسرح وإبراز مواهبهم وتقديمها أمام الحضور في أجواء عائلية مبهجة تتواكب وفرحة العيد.
وأوضح رئيس غرفة الشرقية بدر بن سليمان الرزيزاء أن الفعاليات مستمرة طوال أيام عيد الفطر السعيد، وهدفها إدخال الفرحة والبهجة والسرور على أهالي المنطقة وزوارها، وإن طابعها المميز سواء من ناحية الإعداد أو التنظيم، وما تضمّنته من فقرات متنوعة وحماسية عكسه حجم الحضور اللافت في يومها الأول، ودعا أهالي المنطقة إلى التفاعل مع الفعاليات والحضور والمشاركة فيها، مشيرًا إلى أن برنامج الفعاليات قام بتصميمه متخصصون في المسرح والفعاليات الموجهة للطفل والأسرة وحتى الشباب لتحقيق الفائدة والمشاركة والمتعة للجميع.
وأكد "الرزيزاء" دور رجال أعمال المنطقة وشركات القطاع الخاص الداعمة لصندوق المناسبات، الذي دائمًا ما يعكس مساحة العطاء والدعم لدى رجال أعمال المنطقة وحرصهم على ترسيخ قيم ومبادئ المشاركة المجتمعة، بتقديمه مجموعة من المبادرات والأفكار الجديدة التي من شأنها الترفيه على أهالي المنطقة وزوارها والخروج بفعاليات تواكب الذوق العام لدى الأسرة، وتستهدف التسلية والترفيه وكسب الجوائز.