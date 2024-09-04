حوادث نسيان الأطفال في حافلات النقل .. تعرف على رأي المختصين وأولياء الأمور حيالها

كما ذكر التقرير - حينها - أن هذه الحادثة تعد الثالثة من نوعها بمحافظة جدة، كان أولها مصرع طالب لم يتجاوز السابعة من عمره، بعد تركه بداخل حافلة مدرسية كانت قد نقلته من منزله للمدرسة الخاصة التي يدرس بها في حي النزلة بمحافظة جدة، وإغلاق الأبواب عليه لأكثر من ست ساعات، والحادثة الثانية هي لطفل يبلغ من العمر خمس سنوات لقي حتفه اختناقًا داخل باص المدرسة بعد أن نسيه سائق الباص نائمًا بعد وصولهم إلى المدرسة.