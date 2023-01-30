"الصحة" تعلن الانتقال من شهادة التطعيمات الورقية إلى الإلكترونية

ضِمن التحول الرقمي الصحي، وتسهيل الخدمات الصحية للمواطنين، وفي إطار الأهمية البالغة لتطعيمات الأطفال والسجل الذي تدوّن فيه؛ أطلقت وزارة الصحة خدمة الشهادة الإلكترونية لتطعيمات الأطفال كبديل عن الشهادة الورقية.
فيما دعت الوزارة أولياءَ الأمور من المواطنين، إلى تسجيل تطعيمات أطفالهم عبر عيادة توثيق التطعيمات في المراكز الصحية أو تسجيلها ذاتيًّا عبر تطبيق "صحتي"؛ ليتمكنوا من استعراضها والاحتفاظ بها والرجوع إليها في أي وقت إلكترونيًّا بكل سهولة.
يُذكر أن "صحتي" هو تطبيق أطلقته وزارة الصحة لتقديم الخدمات الصحية للأفراد في المملكة العربية السعودية، يتيح للمستخدم إمكانية الوصول إلى المعلومات الصحية والحصول على عدد من الخدمات الصحية المقدمة من الجهات المختلفة في القطاع الصحي في السعودية.