"إغاثي الملك سلمان" يُدشِّن مشاريع طبية تطوعية لجراحة المسالك البولية والعظام بالسودان واليمن

دشَّن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول المشروع الطبي التطوعي لجراحة المسالك البولية في مدينة بور تسودان بجمهورية السودان، المقام خلال الفترة من 13 إلى 20 يوليو 2024م، بمشاركة 11 متطوعًا من مختلف التخصصات الطبية.