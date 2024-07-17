"إغاثي الملك سلمان" يُدشِّن مشاريع طبية تطوعية لجراحة المسالك البولية والعظام بالسودان واليمن

دشَّن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول المشروع الطبي التطوعي لجراحة المسالك البولية في مدينة بور تسودان بجمهورية السودان، المقام خلال الفترة من 13 إلى 20 يوليو 2024م، بمشاركة 11 متطوعًا من مختلف التخصصات الطبية.
وقام الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز حتى الآن بإجراء 6 عمليات جراحية متخصصة، تكللت جميعها بالنجاح التام -ولله الحمد-.
ويأتي ذلك امتدادًا للمشاريع الطبية التطوعية التي تقدمها السعودية عبر ذراعها الإنسانية (مركز الملك سلمان للإغاثة)؛ لمساعدة المرضى والمصابين في الدول والشعوب ذات الاحتياج في مختلف أنحاء العالم.
كما دشَّن المركز المشروع الطبي التطوعي لجراحة العظام في مديرية سيئون بمحافظة حضرموت، خلال الفترة من 13 إلى 20 يوليو 2004 م، بمشاركة 7 متطوعين من مختلف التخصصات الطبية.
وقام الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز منذ بدء الحملة بإجراء 7 عمليات جراحية متخصصة، تكللت جميعها بالنجاح التام -ولله الحمد-.
ويأتي المشروع امتدادًا للمشاريع الطبية التطوعية التي تقدمها السعودية عبر ذراعها الإنسانية (مركز الملك سلمان للإغاثة)؛ لمساعدة الشعب اليمني الشقيق من جراء الأزمة الإنسانية التي تمرُّ به.