"العنقري": هؤلاء هم الأشخاص الذين تطولهم عقوبة حيازة وتهريب المخدرات

وتابع "العنقري": "كما أن النظام أعطى مجالاً رحبًا وفرصًا عظيمة للمتعاطي للاستدراك على نفسه والعودة إلى جادة الصواب ليكون عضوًا فعالاً في المجتمع بدلاً من أن يكون مصدر خطر ووقود نار، ففي حال تقدم المتعاطي أو أحد أقاربه بطلب علاجه وسلَّم ما لديه من مخدرات أو أرشد إلى مكانها فلا تُقام عليه دعوى بذلك، كما أن النظام كفل للمدمن أن يعالج بسرية تامة ويجب التكتم على هويته وأي معلومات تتعلق به، وأعفى النظام من العقوبة كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها".