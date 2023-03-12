بعد تحقيقها صافي أرباح هائل.. "أرامكو" ريادة على المستويات كافة.. وهذا ما تستهدفه في 2035

ووفقاً لتقرير الاستدامة الصادر عن "أرامكو"، فقد وضعت الشركة هدفاً بخفض كثافة الانبعاثات الكربونية الناتجة عن أعمال قطاع التنقيب والإنتاج بما لا يقل عن 15% بحلول عام 2035، مقارنة بنسبة الانبعاثات التي استهدفتها الشركة في عام 2018، وسيقتضي ذلك خفض كثافة الانبعاثات الكربونية الناتجة عن أعمال قطاع التنقيب والإنتاج من 10.2 كيلوجرام من مكافئ ثاني أكسيد الكربون لكل برميل مكافئ نفطي إلى ما لا يقل عن 8.7 كيلوجرام من مكافئ ثاني أكسيد الكربون لكل برميل مكافئ نفطي بحلول عام 2035.