"المفتي": مَن لم يستخرج تصريح الحج فهو آثم.. مراعاة الأنظمة من طاعة الله ورسوله

أكّد مفتي المملكة رئيس هيئة كبار العلماء، والرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء، الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ؛ أن من فضل الله علينا وعلى جميع المسلمين، أن مكّن للمملكة خدمة ورعاية الحرمين وقاصديهما منذ قدومهم حتى عودتهم إلى بلدانهم.