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"المفتي": مَن لم يستخرج تصريح الحج فهو آثم.. مراعاة الأنظمة من طاعة الله ورسوله

قال: المملكة أصدرت التعليمات التي ترتب أوضاع الحجاج للتسهيل من أداء الشعائر
المفتي العام للمملكة عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ
المفتي العام للمملكة عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ

أكّد مفتي المملكة رئيس هيئة كبار العلماء، والرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء، الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ؛ أن من فضل الله علينا وعلى جميع المسلمين، أن مكّن للمملكة خدمة ورعاية الحرمين وقاصديهما منذ قدومهم حتى عودتهم إلى بلدانهم.

وأضاف خلال كلمته التي ألقاها نيابة عنه الدكتور فهد الماجد؛ أمين عام هيئة كِبار العلماء، خلال فعاليات ندوة الحج الكبرى، أن المملكة أصدرت الأنظمة والتعليمات التي ترتب أوضاع الحجاج للتسهيل من تنقلات وأداء الشعائر.

ولفت إلى أن مَن لم يتمكن من استخراج تصريح الحج، فهو في حكم عدم المستطيع.

وأوصى حجاج بيت الله الحرام، بمراعاة الأنظمة والالتزام باستخراج تصريح الحج، لافتاً إلى أن مراعاة الأنظمة من طاعة الله ورسوله، ومَن لم يستخرج تصريح الحج فهو آثم.

الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ
مفتي عام المملكة
تصريح الحج
موسم حج 1445هـ

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