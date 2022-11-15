محافظ البنك المركزي: المملكة رسّخت نفسها عضوًا فعالًا ومؤثرًا بين الدول في مجموعة العشرين

وأوضح الدكتور "المبارك" أن المملكة دأبت من خلال مشاركتها في مجموعة العشرين على العمل على ما يخدم مصالحها وسيادتها والمصالح الإقليمية بشكل خاص، والدول العربية والإسلامية بشكل عام؛ لكونها الدولة العربية الوحيدة العضو في المجموعة (عضوية دائمة)؛ مشيرًا إلى الدور الذي قامت به المملكة لرئاسة مجموعة العشرين 2020، خصوصًا في ظل تعزيز الاستجابة الدولية لتبعات جائحة كوفيد-19، بالإضافة إلى عضوية المملكة العربية السعودية في اللجنة الثلاثية لمجموعة العشرين "الترويكا" بجانب جمهورية إندونيسيا خلال الرئاسة الإيطالية في عام 2021م.