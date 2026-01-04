مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته العاشرة يعلن اسم الفائز بجائزة الشداد والجزيرة الخاصة

حقق إبراهيم المهيدب جائزة النسخة الثالثة من منصة راعي النظر "سنام" بعد حصده أعلى مجموع نقاط خلال منافسة امتدت لأكثر من 30 يومًا ضمن مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته العاشرة، محققًا بذلك حزمة الجوائز التي أعلنها رئيس مجلس إدارة نادي الإبل الشيخ فهد بن فلاح بن حثلين، التي تتضمن السلام على راعي الحفل وجائزة الشداد، إضافة إلى جزيرة خاصة، كما تمتد الجوائز إلى فريقه الذي شاركه مجريات التنافس حيث تحصّل العشر الأوائل على جوائز بقيمة تصل إلى 5 ملايين ريال.