فيديو.. رصد وضبط عدد من المتسولين في الباحة وجهود المكافحة مستمرة

واصلت الجهات الأمنية جهودها بمختلف مناطق المملكة، وأسفرت الجهود الأمنية في منطقة الباحة، عن رصد وضبط عدد من المتسولين.
وقال الأمن العام في مقطع فيديو له على "إكس" إنه تم رصد وضبط شخص من الجنسية اليمنية يقوم بالتسول بشكل مباشر من قائدي المركبات.
وأضاف أنه تم رصد وضبط مواطن يقوم بالتسول بشكل مباشر أمام المحلات التجارية، وشخص من الجنسية اليمنية يقوم بالتسول بشكل مباشر من المارة.
وأهاب الأمن العام بالجميع الإبلاغ عن المتسولين من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة.