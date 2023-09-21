قصة تَلاحم ترويها 3 قرون.. ميدان "التوحيد" بتبوك منارة تحتفي بيوم الوطن

وترتفع "الراية" في أعلى قمة عمود فولاذي بطول 75 مترًا، وبعرض 12 مترًا، كما تحيط بالميدان 12 سارية للعلم الوطني بارتفاع 12 مترًا، ومسطحات خضراء على مساحة 2240 مترًا مربعًا، وعدد من أعمدة الإنارة التجميلية، لتضفي على المشروع لمسة جمالية وطنية تُضاف إلى معالم مدينة تبوك.