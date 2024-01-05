مميزة وتزن 7 كجم.. شاهد "الترنجة الضخمة" تجذب زوار مهرجان حمضيات الحريق

وقال المزارع خالد السبيعي لـ"سبق": مشاركتنا في مهرجان الحمضيات بمحافظة الحريق الذي يشهد تنظيمًا مميزًا وراقيًا من قبل المنظمين كانت محل إشادة العارضين من المزارعين؛ حيث يوجد ركن من إنتاج مزرعتنا في ستارة بمحافظة الأفلاج.