مميزة وتزن 7 كجم.. شاهد "الترنجة الضخمة" تجذب زوار مهرجان حمضيات الحريق

شهد مهرجان الحمضيات بمحافظة الحريق الذي انطلقت فعالياته، مساء أمس الخميس، تصدير مزارع ستارة في محافظة الأفلاج أكبر "ترنجة" قدر وزنها بنحو 7 كيلوجرامات.
وقال المزارع خالد السبيعي لـ"سبق": مشاركتنا في مهرجان الحمضيات بمحافظة الحريق الذي يشهد تنظيمًا مميزًا وراقيًا من قبل المنظمين كانت محل إشادة العارضين من المزارعين؛ حيث يوجد ركن من إنتاج مزرعتنا في ستارة بمحافظة الأفلاج.
وأضاف: شهد الركن مشاركتنا عرضًا لإنتاج "الترنج" الذي لفت أنظار الزوار لكبر حجم إحدى منتجاته التي بلغت نحو 7 كجم؛ حيث قام الزوار بالتقاط صور ومقاطع فيديو معها؛ لضخامة حجمها.
واختتم يقول: تميزت منتجات مركز ستارة في محافظة الأفلاج بكبر الحجم وجودة الإنتاج لخصوبة التربة وعذوبة المياه الطبيعية، مشيرًا إلى أن مزارع المنطقة تُصدّر العديد من الفواكه والتمور.
يُذكر أن مهرجان الحمضيات بالحريق يحظى بإقبال كبير من الزوار في كل موسم لتنوع منتجاته وفعالياته وحسن التنظيم، وحقق نجاحات كبيرة على كل الأصعدة.