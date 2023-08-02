"تراحم الباحة" توزع 928 بطاقة غذاء على أسر السجناء بالمنطقة

ونوه بحرص اللجنة على توزيع بطاقات الغذاء على المستفيدين حيث تم توزيع 928 بطاقة غذاء بالتعاون مع أسواق العثيم ومتجر الحازمي، في إطار استكمال ما تقدمه اللجنة على مدار العام في إيصال المساعدات العينية والغذائية لأسر السجناء بين فترة وأخرى، بتقديم المساعدات للأسر المحتاجة المسجلة لدى اللجنة من أجل مساعدتهم على ظروف الحياة وفي ظل غياب العائل لهم للتخفيف عن الحالات المستحقة.