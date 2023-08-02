"تراحم الباحة" توزع 928 بطاقة غذاء على أسر السجناء بالمنطقة

وزعت لجنة رعاية السجناء بالباحة تراحم، 928 بطاقة غذائية على أسر السجناء بالمنطقة، في إطار أهداف اللجنة من رعاية أسر النزلاء والمفرج عنهم.
وأوضح رئيس مجلس إدارة اللجنة سعيد بن محمد الزهراني، أن اللجنة تقدم كل ما يخدم السجناء والمفرج عنهم وأسرهم؛ حيث قامت مؤخرًا بالعديد من الفعاليات والأنشطة والبرامج، إضافة إلى تقديم المساعدات المتنوعة لأسر السجناء والمفرج عنهم على مدار العام.
ولفت الزهراني إلى أن لجنة تراحم تُجري زياراتها الميدانية للتعرف على احتياجات النزلاء وأسرهم والمفرج عنهم، للتوصل إلى الطرق المناسبة لمساعدتهم، وتوفير الاحتياجات الأساسية لهم.
ونوه بحرص اللجنة على توزيع بطاقات الغذاء على المستفيدين حيث تم توزيع 928 بطاقة غذاء بالتعاون مع أسواق العثيم ومتجر الحازمي، في إطار استكمال ما تقدمه اللجنة على مدار العام في إيصال المساعدات العينية والغذائية لأسر السجناء بين فترة وأخرى، بتقديم المساعدات للأسر المحتاجة المسجلة لدى اللجنة من أجل مساعدتهم على ظروف الحياة وفي ظل غياب العائل لهم للتخفيف عن الحالات المستحقة.