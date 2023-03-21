إطلاق 40 كائنًا فطريًا مهددًا بالانقراض بمحمية الملك خالد الملكية

وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة الدكتور طلال بن عبدالله الحريقي أن الهيئة أطلقت عدداً من الكائنات الفطرية المهددة بالانقراض تعزيزاً ودعمًا للإطلاقات السابقة في المحمية بالتعاون مع شركاء النجاح المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، مبينًا أن ذلك يأتي ضمن جهود الهيئة في تنمية وإكثار الكائنات الفطرية المحلية واستعادتها في بيئتها الطبيعية، وتحقيقاً لاستراتيجية وأهداف الهيئة في الحفاظ على البيئة وتنميتها، مما سيسهم في تفعيل السياحة البيئية.