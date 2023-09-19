لتعزيز الصحة النفسية.. "الصحة" تطلق حملة توعوية للحد من التنمر في المدارس

ودعت الوزارةُ الطلابَ الذين يتعرضون للتنمر إلى التواصل مع معلميهم، أو أولياء أمورهم، أو أي شخص آخر يثقون به، وكذلك تجاهل المتنمر والابتعاد عنه وعدم الرد عليه، مع أهمية عدم البقاء وحيدًا مع المتنمر؛ مشيرة إلى آخر الدراسات التي خلصت إلى أن 57% من حالات التنمر تتوقف عندما يتخذ المتنمَّر عليه إحدى تلك الطرق.