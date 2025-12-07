في ثلاث دول.. "مركز الملك سلمان" يوسّع أثره الإنساني بخدمات طبية وغذائية

أما في أفغانستان، فقد وزّع المركز (275) سلة غذائية في مخيم لواء باباجان بولاية كابل، استفاد منها (1,650) فردًا من اللاجئين العائدين من إيران، ضمن مشروع الأمن الغذائي والطوارئ.