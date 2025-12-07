في ثلاث دول.. "مركز الملك سلمان" يوسّع أثره الإنساني بخدمات طبية وغذائية

يواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ مبادراته الإغاثية في عدد من الدول، عبر مشاريع طبية وغذائية متخصصة تستهدف الفئات الأشد حاجة، ضمن رسالته الإنسانية الممتدة حول العالم.
وفي جمهورية الصومال الفيدرالية، واصل مركز الغسيل الكلوي في مستشفى بنادر بمدينة مقديشو تقديم خدماته الطبية خلال شهر نوفمبر 2025م، بدعم من المركز، حيث استقبل (337) مريضًا.
وأجرى المركز (1.472) جلسة غسيل كلوي مجدولة لـ(172) مريضًا، إضافة إلى (11) جلسة طارئة، كما تلقى (165) مريضًا خدمات المعاينة والفحوصات في عيادة أمراض الكلى.
وبحسب بيانات المركز، بلغت نسبة الذكور 64%، مقابل 36% للإناث، فيما شكّل النازحون 15% من إجمالي المستفيدين، والمقيمون 85%.
ويأتي المشروع في إطار دعم المملكة المتواصل للقطاع الصحي في الصومال، وتخفيف معاناة المرضى عبر ذراعها الإنساني.
وفي لبنان، وزّع مركز الملك سلمان (848) سلة غذائية و(848) كرتون تمر في منطقة وادي خالد بمحافظة عكار، استفاد منها (4,240) فردًا من اللاجئين السوريين والمجتمع المستضيف.
ويُنفّذ هذا التوزيع ضمن مشروعي دعم الأسر الأكثر حاجة، وتوزيع التمور في الجمهورية اللبنانية للعام 2025م.
أما في أفغانستان، فقد وزّع المركز (275) سلة غذائية في مخيم لواء باباجان بولاية كابل، استفاد منها (1,650) فردًا من اللاجئين العائدين من إيران، ضمن مشروع الأمن الغذائي والطوارئ.
وتُجسد هذه المبادرات التزام المملكة الدائم بالوقوف إلى جانب الشعوب المتضررة، والتخفيف من معاناتها، ضمن جهودها في دعم العمل الإنساني العالمي.