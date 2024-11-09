"إغاثي الملك سلمان" يواصل توزيع السلال الغذائية في شمال غزة

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، توزيع السلال الغذائية على الأسر المتضررة في شمال قطاع غزة لليوم الثالث على التوالي، بالتعاون مع المركز السعودي للثقافة والتراث؛ وذلك ضمن الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، التي أطلقها المركز بتوجيهات كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.