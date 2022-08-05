المملكة تتوج ريادتها العالمية في فصل التوائم السيامية بالعملية الجراحية رقم 52

وأضافت المملكة إلى سجل نجاحاتها، إنجازاً جديداً في المجال الطبي والإنساني، بعد إجراء العملية رقم 52 في فصل التوائم السيامية، مما يجعلها أحد أكثر دول العالم إجراءً لهذه العمليات المعقدة والدقيقة، حيث وضعت أولى لبنات هذا الإنجاز في العام 1990م من خلال إطلاق البرنامج الطبي السعودي لفصل التوائم السيامية والذي أجرى أول عملية جراحية في ذلك العام، واستمر على مدى ثلاثة عقود باستقبال حالات التوائم السياميين من مختلف دول العالم، حيث بلغ عدد الحالات التي قام بدراستها وتقييمها حتى الآن 124 حالة من 23 دولة في 3 قارات حول العالم.