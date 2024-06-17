الشرقية.. الأماكن التراثية والسياحية تجذب الأهالي للاستمتاع بأجواء عيد الأضحى

وتستمع العوائل في هذه المناسبة السعيدة بالبرامج والأنشطة الثقافية المتنوعة التي ينظمها مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي "إثراء" بالظهران، أما في الدمام والخبر فنجد الفعاليات المقامة في الواجهات البحرية، إلى جانب المجمعات التجارية الكبرى، فيما تشهد القطيف كثافة للزوار على الواجهة البحرية "الكورنيش" وقلعة تاروت الأثرية والأسواق الشعبية، إلى جانب فعاليات المركز الحضاري برأس تنورة، في الوقت الذي تشهد فيها الجبيل كثافة في شاطئ النخيل وشاطئ الفناتير لحضور الفعاليات المتنوعة فيهما.