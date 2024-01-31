الباحة.. تفعيل مشروع مواقف السيارات مدفوعة الأجرة في غرة شعبان المقبل

وبيّنت الأمانة أن مشروع تنظيم استعمال المواقف يهدف إلى إتاحة الفرصة لمرتادي المنطقة المركزية، لتداول الوقوف في المواقف على الشارع المدفوعة الأجرة، والحد من الممارسات الخاطئة في إيقاف السيارات دون ضوابط، وتخفيف الضغط على المنطقة المركزية، وحث مرتاديها على استخدام وسائل النقل العام.