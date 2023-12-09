"المقبل": السعودية الأولى في إنتاج الخيل العربية.. والعرض الدولي سيشهد مشاركة كبيرة

رفع عبدالعزيز بن سعود المقبل، المدير العام لمركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة، الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- على رعايته الكريمة للعرض الدولي السادس لجمال الخيل العربية الأصيلة، الذي ينطلق في الـ13 من ديسمبر الجاري في العاصمة الرياض، مؤكدًا أن السعودية تشهد نهضة كبيرة وتطورًا سريعًا بفضل الله، ثم بدعم القيادة الرشيدة -أيدها الله-، واهتمامها بهذا الإرث التاريخي الكبير.
وأشار "المقبل" خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم إلى أن العرض الدولي يشهد مشاركة 296 رأسًا من الخيل، 255 خيل مكس مقسمة على عدد 19 فئة + 40 خيلاً سعودية الأصل والمنشأ مقسمة على عدد 6 فئات، تعود لـ 167 مالكًا من السعودية والكويت وقطر.
وبيَّن أن العرض بتنظيم وإشراف كامل من مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة، وهو استمرار لأول عرض وطني أقيم في السعودية لجمال الخيل عام 1996م حتى وصولها للتصنيف A. موضحًا أن السعودية تحتل المرتبة الأولى عالميًّا في إنتاج الخيل العربية، ولافتًا إلى أن الهدف الرئيسي للمركز أن تكون السعودية دولة مصدرة للخيل العربية الأصيلة.
وأشار إلى متابعة واهتمام وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المركز، المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، بأعمال المركز، وحرصه على الارتقاء بجميع الخدمات التي تخدم ملاك ومربي الخيل العربية، وجعله بمصاف الدول العالمية من حيث تقديم خدمات تليق بسمعة السعودية في هذا المجال.
وأضاف "المقبل" بأن العرض يقام وفق الأنظمة الدولية المعمول بها في المنظمة العالمية الإيكاهو المعنية ببطولات جمال الخيل العربية الأصيلة، ويقام على مدار أربعة أيام، وسيقام في اليوم الختامي ست بطولات نهائية مخصصة للأمهار بعمر السنة، ومهرات بعمر السنة، ومهرات وأمهار وفحول وأفراس.
وتابع: كما يشهد العرض إقامة بطولة خاصة للخيل سعودية الأصل والمنشأ؛ وهذا يأتي دعمًا لملاك هذه الخيل التي نشأت في السعودية. مؤكدًا أن دعم ورعاية الشركات والمؤسسات والمرابط في العرض الدولي السادس هو أحد أبرز أسباب النجاح، مشيرًا إلى أن جوائز البطولة تبلغ ستة ملايين ريال، ويحصل الفائزون من الأول حتى الثامن بالفئات التأهيلية على 20 ألف ريال لكل مركز، والبطولات النهائية يحصل الأول على 120 ألف ريال، والثاني على 80 ألف ريال، والثالث على 50 ألف ريال. لافتًا الانتباه إلى أن المركز اختار عشرة حكام لتقييم الخيل من سويسرا وإيطاليا وبولندا وروسيا وفرنسا وبلجيكا وألمانيا وإسبانيا والكويت وهولندا.