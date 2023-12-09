"المقبل": السعودية الأولى في إنتاج الخيل العربية.. والعرض الدولي سيشهد مشاركة كبيرة

وتابع: كما يشهد العرض إقامة بطولة خاصة للخيل سعودية الأصل والمنشأ؛ وهذا يأتي دعمًا لملاك هذه الخيل التي نشأت في السعودية. مؤكدًا أن دعم ورعاية الشركات والمؤسسات والمرابط في العرض الدولي السادس هو أحد أبرز أسباب النجاح، مشيرًا إلى أن جوائز البطولة تبلغ ستة ملايين ريال، ويحصل الفائزون من الأول حتى الثامن بالفئات التأهيلية على 20 ألف ريال لكل مركز، والبطولات النهائية يحصل الأول على 120 ألف ريال، والثاني على 80 ألف ريال، والثالث على 50 ألف ريال. لافتًا الانتباه إلى أن المركز اختار عشرة حكام لتقييم الخيل من سويسرا وإيطاليا وبولندا وروسيا وفرنسا وبلجيكا وألمانيا وإسبانيا والكويت وهولندا.