لزراعة 5 ملايين شجرة.. "السعودية للكهرباء" توقّع مذكرة مع "الغطاء النباتي"

جاء ذلك خلال مشاركتهما في فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للتغيير المناخي COP28، وتهدف المذكرة إلى وضع إطار تعزيز التعاون والتكامل بين الطرفين فيما يتعلق بتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر والتنسيق بينهما لتنفيذ مشاريع زراعة خمسة ملايين شجرة/ شجيرة محليًا، وإعادة تأهيل وتنمية الغطاء النباتي الطبيعي ودعم التنوع الأحيائي في المملكة العربية السعودية من خلال استخدام مصادر المياه المتجددة، وذلك في سبيل تعزيز الجهود المشتركة في مجال حماية البيئة وتنمية الغطاء النباتي والحفاظ عليه واستدامته لتحقيق مستهدفات رؤية 2030.