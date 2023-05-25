الجبير يبحث العلاقات الثنائية مع وزير جمهورية تشيلي

حضر اللقاء، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية تشيلي خالد بن إبراهيم السلوم، ومدير عام مكتب وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ السفير خالد بن مساعد العنقري، ومدير إدارة الشرق الأوسط بوزارة الخارجية التشيلية السفير خوان مانيويل بينو، ومدير إدارة البيئة بوزارة الخارجية التشيلية السيد خوليو كوردانو.