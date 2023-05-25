الجبير يبحث العلاقات الثنائية مع وزير جمهورية تشيلي

الْتقى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، في العاصمة سانتياغو، وزير خارجية جمهورية تشيلي السيد ألبيرتو فان كلافيرين؛ وذلك خلال زيارته لجمهورية تشيلي.
وجرى خلال اللقاء، بحثُ العلاقات بين البلدين الصديقين، وسبل تطويرها في المجالات كافة، والجهود الدولية المبذولة للحفاظ على البيئة والحد من التغير المناخي.
كما اطلع الوزير الجبير ووزير خارجية جمهورية تشيلي على مبادرات المملكة للحفاظ على البيئة والحد من التغير المناخي؛ بما فيها مبادرة السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر.
حضر اللقاء، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية تشيلي خالد بن إبراهيم السلوم، ومدير عام مكتب وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ السفير خالد بن مساعد العنقري، ومدير إدارة الشرق الأوسط بوزارة الخارجية التشيلية السفير خوان مانيويل بينو، ومدير إدارة البيئة بوزارة الخارجية التشيلية السيد خوليو كوردانو.