المحافظ العقارية تعلن طرح أكثر من أربعة مليون متر مربع بشاطئ نصف القمر بالشرقية للبيع بالمزاد العلني

أعلنت لجنة المساهمات العقارية "تصفية"، ترسية مساهمة أراضي شاطئ نصف القمر بالمنطقة الشرقية، على شركة المحافظ العقارية، لطرحها للبيع بالمزاد العلني، بمساحة إجمالية تبلغ أكثر من أربعة مليون متر مربع.
ويأتي هذا الإعلان تعزيزاً لجهود "تصفية"، ورؤيتها المتمثلة في إعادة حقوق المساهمات العقارية بأفضل عائد وأسرع وقت، حيث تعد هذه الأراضي المليونية الخام، فرصة واعدة لكبار المستثمرين والمطورين، لما تمنحه من فرص استثنائية، لتطوير حياة جديدة، في محيط النمو والتوسع المستقبلي، لمدن المنطقة الشرقية الكبرى، بجوار شاطئ الخليج العربي، تستوعب تشييد مجموعة من الأحياء السكنية، والمشاريع التجارية المتنوعة، والمرافق الترفيهية المتنوعة.
وحول هذا الطرح يقول الأستاذ عبدالرحمن بن صالح السيف، الرئيس التنفيذي لشركة المحافظ العقارية، المسوق الحصري لمزاد رملة (مساهمة أراضي نصف القمر): "نحمد الله أولاً وآخراً، ونشكر لجنة المساهمات العقارية "تصفية"، على جهودها المستمرة في إعادة حقوق المساهمات العقارية بأفضل عائد وأسرع وقت، والثقة الكبيرة لطرح هذه الأراضي المليونية الخام، المتألقة بموقعها الواعد على شاطئ نصف القمر، وما تفتحه من آفاق رحبة، لكبار المستثمرين والمطورين." وأضاف السيف: " ولله الحمد تم اليوم الإعلان عن انطلاق حملة مزاد رملة، وسيتم في الأيام القادمة، نشر المزيد من التفاصيل حول هذه الفرصة المليارية المتفردة."