المحافظ العقارية تعلن طرح أكثر من أربعة مليون متر مربع بشاطئ نصف القمر بالشرقية للبيع بالمزاد العلني

وحول هذا الطرح يقول الأستاذ عبدالرحمن بن صالح السيف، الرئيس التنفيذي لشركة المحافظ العقارية، المسوق الحصري لمزاد رملة (مساهمة أراضي نصف القمر): "نحمد الله أولاً وآخراً، ونشكر لجنة المساهمات العقارية "تصفية"، على جهودها المستمرة في إعادة حقوق المساهمات العقارية بأفضل عائد وأسرع وقت، والثقة الكبيرة لطرح هذه الأراضي المليونية الخام، المتألقة بموقعها الواعد على شاطئ نصف القمر، وما تفتحه من آفاق رحبة، لكبار المستثمرين والمطورين." وأضاف السيف: " ولله الحمد تم اليوم الإعلان عن انطلاق حملة مزاد رملة، وسيتم في الأيام القادمة، نشر المزيد من التفاصيل حول هذه الفرصة المليارية المتفردة."