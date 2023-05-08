"الحج والعمرة" تتابع أوضاع المعتمرين السودانيين بالمملكة لتسهيل إجراءات عودتهم إلى بلادهم

وحرصت الوزارة على التأكّد من تيسير إجراءات مغادرتهم إلى السودان عبر ما يتوافر من رحلات طيران أو عبّارات بحرية، حيث غادرت أمس الأول السبت 3 رحلات من جدة إلى بور سودان، في حين ستغادر اليوم الأحد 6 رحلات جديدة -بمشيئة الله-، كما تابعت الوزارة أوضاع المعتمرين السودانيين في مقار سكنهم بمكة المكرّمة والمدينة المنوّرة.