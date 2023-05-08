"الحج والعمرة" تتابع أوضاع المعتمرين السودانيين بالمملكة لتسهيل إجراءات عودتهم إلى بلادهم

تقوم وزارة الحج والعمرة بناءً على توجيهات القيادة الرشيدة، وبالتنسيق مع كافة الجهات ذات العلاقة، على متابعة أوضاع المعتمرين السودانيين الموجودين بالمملكة عبر شركات العمرة السعودية المسؤولة عنهم.
وحرصت الوزارة على التأكّد من تيسير إجراءات مغادرتهم إلى السودان عبر ما يتوافر من رحلات طيران أو عبّارات بحرية، حيث غادرت أمس الأول السبت 3 رحلات من جدة إلى بور سودان، في حين ستغادر اليوم الأحد 6 رحلات جديدة -بمشيئة الله-، كما تابعت الوزارة أوضاع المعتمرين السودانيين في مقار سكنهم بمكة المكرّمة والمدينة المنوّرة.
وأكّدت أنها تسعى إلى تسخير كافة إمكاناتها للعمل بشكلٍ مستمرٍ مع الجهات المعنية والتأكّد من تيسير إجراءات مغادرة المعتمرين السودانيين ومتابعة شؤونهم كاملة حتى عودتهم سالمين إلى بلادهم، بإذن الله؛ حيث يتبقى بالمملكة ما يقارب 50 ألف معتمر سوداني، تقوم على إنهاء إجراءاتهم.