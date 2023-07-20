المملكة تستعرض قدراتها وتقنياتها في الصناعات الدفاعية والأمنية بمعرض "آيدف 2023"

وتأتي مشاركة الهيئة تأكيدًا على ما يحظى به قطاع الصناعات العسكرية والأمنية في المملكة من دعم لا محدود، ورعاية خاصة من القيادة بهدف تعزيز الاستقلالية الاستراتيجية للمملكة، وتطوير قدراتها الصناعية العسكرية الوطنية، والسعي إلى توطين هذا القطاع الحيوي بما يزيد على 50% من الإنفاق العسكري على المعدات والخدمات العسكرية بحلول العام 2030م؛ ليصبح القطاع رافدًا مهمًّا لاقتصاد المملكة، من خلال دعم المستثمر المحلي، وجذب الاستثمارات النوعية إلى القطاع، ونقل التقنية وتوطينها، وتوفير فرص العمل لأبناء وبنات الوطن.