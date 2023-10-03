"نايف الراجحي الاستثمارية" تستحوذ على حصّة في شركة "فيرون للتسويق"

يُشار الى أن شركة فيرون التي أُسست عام 2015م، وتحظى بسجلٍ حافلٍ من الجوائز المحلية والعالمية لعملها الابداعي والمتميز، حيث حصلت الشركة العام الماضي على جائزتَيْن من جوائز SMARTIES في حفل توزيع جوائز MMA SMARTIES في دبي لأداء فريق عملها في حملاتها التسويقية، كما حصلت الشركة العام الحالي 2023م، على ثلاث جوائز كأفضل حملات استهداف جغرافي، ودورة حياة العميل، إضافة إلى أفضل حملة إعلانية خلال العام.