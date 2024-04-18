"تعليم جدة" تختتم إجراءات ترشيح الوظائف التعليمية بنظام التعاقد

ووقفت المدير العام للتعليم بمحافظة جدة منال اللهيبي، صباح اليوم، على سير أعمال اللجان بمركز التدريب الأول؛ حيث تابعت إجراءات المقابلات الشخصية، وتلقت شرحًا من المشرفة على اللجان عن آلية العمل.