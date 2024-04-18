"تعليم جدة" تختتم إجراءات ترشيح الوظائف التعليمية بنظام التعاقد

اختتمت، اليوم الخميس، أعمال لجان المقابلات الشخصية ومطابقة المستندات والفحص الطبي للمرشحين والمرشحات على الوظائف التعليمية بنظام التعاقد المكاني بالإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة.
وعُقدت أعمال تلك اللجان على مدى يومين، بمقر مركز التدريب الأول للمرشحات، ومقر مبنى السارية للمرشحين.
ووقفت المدير العام للتعليم بمحافظة جدة منال اللهيبي، صباح اليوم، على سير أعمال اللجان بمركز التدريب الأول؛ حيث تابعت إجراءات المقابلات الشخصية، وتلقت شرحًا من المشرفة على اللجان عن آلية العمل.
كما التقت "اللهيبي"، خلال الزيارة بالمرشحات، مقدمةً لهن عبارات الدعم والتحفيز والتوفيق في أداء رسالتهن التعليمية بكل كفاءة واقتدار.
من جانبه، قال مدير إدارة الموارد البشرية بتعليم جدة محمد بن سعد الغامدي: إن عدد المرشحين والمرشحات على الوظائف التعليمية بنظام التعاقد المكاني، بلغ 123 مرشحًا ومرشحة في سبعة تخصصات مختلفة.
وأضاف "الغامدي"، أنه تم اليوم الخميس، الانتهاء من كل مراحل وإجراءات الترشيح لهم، بواسطة اللجان المختصة للمقابلات الشخصية، مرورًا بمرحلة مطابقة المستندات، إلى جانب استكمال الفحص الطبي.
وأشار إلى أن توجيه المرشحين والمرشحات إلى مقار عملهم، سيكون بعد استيفائهم لجميع الإجراءات النظامية وفق الخطط الموضوعة مسبقًا من قبل وزارة التعليم، داعيًا للجميع بالتوفيق والسداد.